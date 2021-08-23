Коронавирус в Киеве: статистика на 23 августа

Всего в столице подтверждено 222 599 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 23 августа в Киеве зафиксировано 164 новых случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает Корона Киев.

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С начала эпидемии в Киеве:

Выздоровели 214 903 человека;

Умерли 5 269 человек.

В Украине по состоянию на утро 23 августа зафиксирован 610 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 17 человек, еще 434 пациента выздоровели.

Напомним, по данным на 23 августа 2021 года в Украине от коронавируса проведено уже 8 208 034 прививок. Кроме того, центры вакцинации против коронавируса, которые сейчас работают в Украине, могут закрыть уже в ближайшее время. Это возможно, если произойдет вспышка заболеваемости COVID-19.

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