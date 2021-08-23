Коронавирус в Киеве: статистика на 23 августа

Всего в столице подтверждено 222 599 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 23 августа в Киеве зафиксировано 164 новых случая коронавируса за сутки.
Об этом сообщает Корона Киев.
С начала эпидемии в Киеве:
- Выздоровели 214 903 человека;
- Умерли 5 269 человек.
В Украине по состоянию на утро 23 августа зафиксирован 610 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 17 человек, еще 434 пациента выздоровели.
Напомним, по данным на 23 августа 2021 года в Украине от коронавируса проведено уже 8 208 034 прививок. Кроме того, центры вакцинации против коронавируса, которые сейчас работают в Украине, могут закрыть уже в ближайшее время. Это возможно, если произойдет вспышка заболеваемости COVID-19.