Коронавирус в Киеве: стало известно, сколько школ и садиков закрыто на карантин

Коронавирус в Киеве: стало известно, сколько школ и садиков закрыто на карантин

Виталий Кличко подчеркнул, что решение о закрытии классов полностью школы или садика заключает руководство учебного заведения.

В Киеве в настоящее время закрыто на карантин 19 школ и 4 тысячи классов.

Ученики перешли на дистанционное обучение.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 14 февраля.

Кличко добавил, что на карантин также закрыты шесть детских садов.

"Решение о закрытии классов полностью школы или садика заключает руководство учебного заведения", — подчеркнул мэр Киева.

Напомним, в Киеве обнаружили за минувшие сутки 2 293 больных коронавирусом. 14 человек умерли. Среди заболевших – 110 девочек от 1 месяца до 17 лет и 121 мальчик от 1 месяца до 17 лет.

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