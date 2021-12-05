Коронавирус в Киеве: сколько за прошедшие сутки обнаружили больных и в каких районах больше всего

Коронавирус в Киеве: сколько за прошедшие сутки обнаружили больных и в каких районах больше всего

В Киеве коронавирусом болеют больше всего женщины.

В Киеве по состоянию на 5 декабря зафиксировано еще 515 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в украинской столице зафиксировано 305 308 случаев COVID-19.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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За прошедшие сутки зафиксировано 27 смертей от последствий коронавируса в Киеве, в общей сложности уже 7 684 летальных случая. Среди умерших в сутки: 10 женщин от 54 до 85 лет; 17 мужчин от 61 до 96 лет.

Выздороветь удалось 723 пациентам, всего одолели коронавирус в столице 267 504 человек. В больницы накануне госпитализировали 56 больных коронавирусом и 92 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Днепровском – 77, Соломенском – 74 и в Шевченковском – 67.

Также среди больных:

296 женщин в возрасте от 18 до 85 лет

194 мужчины в возрасте от 19 до 96 лет

16 девочек от 2 до 15 лет и девять мальчиков от 3 до 13 лет.

Facebook/Кличко - мер Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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