Коронавирус в Киеве сегодня: статистика на 18 июля

Коронавирус в Киеве сегодня: статистика на 18 июля

Всего в столице подтверждено 216 649 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 18 июля в Киеве зафиксировано 43 новых случая коронавируса в сутки.

Об этом сообщает Корона Киев.

С начала эпидемии в Киеве:

Выздоровели 207 488 человек;

Умерли 5 216 человек.

Количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилось на 43 человека. Общее количество подтвержденных случаев в столице по состоянию на 18 июля — 216 649 человек.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 18 июля зафиксировано 229 новых случаев коронавируса. За сутки 17 июля провакцинировано 50 435 человек.

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