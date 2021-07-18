Коронавирус в Киеве сегодня: статистика на 18 июля

Всего в столице подтверждено 216 649 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 18 июля в Киеве зафиксировано 43 новых случая коронавируса в сутки.
Об этом сообщает Корона Киев.
С начала эпидемии в Киеве:
- Выздоровели 207 488 человек;
- Умерли 5 216 человек.
Количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилось на 43 человека. Общее количество подтвержденных случаев в столице по состоянию на 18 июля — 216 649 человек.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 18 июля зафиксировано 229 новых случаев коронавируса. За сутки 17 июля провакцинировано 50 435 человек.