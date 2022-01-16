Коронавирус в Киеве резко пошел на убыль: статистика на 16 января

Коронавирус в Киеве резко пошел на убыль: статистика на 16 января

Больше всего случаев заболевание обнаружили в трех районах столицы.

В Киеве по состоянию на 16 января зафиксировано еще 403 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в украинской столице зафиксировано 344 746 случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших:

227 женщин в возрасте от 18 до 91 года

возрасте от 18 до 91 года 154 мужчины в возрасте от 18 до 89 лет

15 девочек от 1 до 17 лет и 7 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет

За прошедшие сутки, 15 января, зафиксировано 10 смертей от последствий коронавируса в Киеве, в общей сложности уже 8 364 летальных случая.

facebook/Віталій Кличко

Выздороветь удалось 349 пациентам, всего одолели коронавирус в столице 326 650 человек.

Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Оболонском (150), Дарницком (76) и Деснянском (33).

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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