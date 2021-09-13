Коронавирус в Киеве после выходных пошел на спад: статистика на 13 сентября

Коронавирус в Киеве после выходных пошел на спад: статистика на 13 сентября

Всего в столице подтвержден 227 861 случай COVID-19.

По состоянию на утро 13 сентября в Киеве зафиксировано 166 новых случаев коронавируса в сутки. Это на 27 случаев меньше, чем 12 сентября (193 случая коронавируса).

Всего в столице подтвержден 227 861 случай COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 218 287 человек ( 90 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 308 человек (один человек за сутки)

В Киевской области зафиксировано 130 580 случаев COVID-19 (29 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 126 075 человек

человек умерли 2 819 человек

Напомним, Киев готовится к серьезному локдауну.

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