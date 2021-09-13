Коронавирус в Киеве после выходных пошел на спад: статистика на 13 сентября

Всего в столице подтвержден 227 861 случай COVID-19.
По состоянию на утро 13 сентября в Киеве зафиксировано 166 новых случаев коронавируса в сутки. Это на 27 случаев меньше, чем 12 сентября (193 случая коронавируса).
Всего в столице подтвержден 227 861 случай COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 218 287 человек (90 за сутки)
- умерли 5 308 человек (один человек за сутки)
В Киевской области зафиксировано 130 580 случаев COVID-19 (29 новых случая за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 126 075 человек
- умерли 2 819 человек
Напомним, Киев готовится к серьезному локдауну.