Коронавирус в Киеве пошел вверх: статистика на 18 августа

Коронавирус в Киеве пошел вверх: статистика на 18 августа

Всего в столице подтверждены 221 583 случая COVID-19.

По состоянию на утро 18 августа в Киеве зафиксирован 181 новый случай коронавируса за сутки. Это на 54 случая больше, чем 17 августа (127 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 221 583 случая COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 214 206 человек (29 за сутки)

человек за сутки) умерли 5 264 человека (один за сутки)

В Киевской области зафиксировано 128 804 случая COVID-19 (54 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 125 137 человек ( 21 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 787 человек (5 за сутки)

Напомним, в Киеве женщина умерла от коронавируса после прививки первой дозой препарата Moderna. Вакцину она получила в тот же день, когда проявились симптомы болезни.

Экспертиза не выявила связей с вакцинацией.

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