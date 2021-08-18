Коронавирус в Киеве пошел вверх: статистика на 18 августа

Всего в столице подтверждены 221 583 случая COVID-19.
По состоянию на утро 18 августа в Киеве зафиксирован 181 новый случай коронавируса за сутки. Это на 54 случая больше, чем 17 августа (127 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 221 583 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 214 206 человек (29 за сутки)
- умерли 5 264 человека (один за сутки)
В Киевской области зафиксировано 128 804 случая COVID-19 (54 новых случая за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 125 137 человек (21 за сутки)
- умерли 2 787 человек (5 за сутки)
Напомним, в Киеве женщина умерла от коронавируса после прививки первой дозой препарата Moderna. Вакцину она получила в тот же день, когда проявились симптомы болезни.
Экспертиза не выявила связей с вакцинацией.