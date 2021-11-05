Коронавирус в Киеве пошел на убыль: статистика на 5 ноября

Коронавирус в Киеве пошел на убыль: статистика на 5 ноября

Всего в столице подтверждено 265 395 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 5 ноября в Киеве зафиксировано 1772 новых случая коронавируса за сутки. Это на 64 случая меньше, чем 4 ноября (1836 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 267 167 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 233 241 человек ( 567 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 6 421 человек (43 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 155 165 случаев COVID-19 (1072 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 135 511 человек ( 360 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 3 449 человек (40 за сутки)

Напомним, Киев от 1 ноября вошел в "красную" зону карантина, в городе ужесточили ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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