Коронавирус в Киеве пошел на убыль: статистика на 5 ноября

Всего в столице подтверждено 265 395 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 5 ноября в Киеве зафиксировано 1772 новых случая коронавируса за сутки. Это на 64 случая меньше, чем 4 ноября (1836 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 267 167 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 233 241 человек (567 за сутки)
- умерли 6 421 человек (43 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 155 165 случаев COVID-19 (1072 новых случая за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 135 511 человек (360 за сутки)
- умерли 3 449 человек (40 за сутки)
Напомним, Киев от 1 ноября вошел в "красную" зону карантина, в городе ужесточили ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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