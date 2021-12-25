Коронавирус в Киеве пошел на убыль: статистика на 25 декабря

Коронавирус в Киеве пошел на убыль: статистика на 25 декабря

В столице подтверждено 327 399 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 25 декабря в Киеве зафиксировано 908 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 326 случаев меньше, чем 24 декабря (1234 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 327 399 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 307 187 человек ( 888 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 8 098 человек (14 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 184 140 случаев COVID-19 (362 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 172 215 человек ( 1338 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 4 617 человек (16 за сутки)

Напомним, "Омикрон" может вызвать еще одну волну заболеваемости: эпидемиолог Екатерина Сояк сделала прогноз.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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