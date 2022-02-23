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Коронавирус в Киеве немного пошел на убыль: статистика на 23 февраля

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Коронавирус в Киеве немного пошел на убыль: статистика на 23 февраля

www.pexels.com/mentatdgt

В столице подтверждено 441 459 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 23 февраля в Киеве зафиксировано 3 699 новых случаев коронавируса в сутки. Это на 494 случая меньше, чем 22 февраля (4 193 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 441 459 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

  • выздоровели – 365 693 человека (3 007 за сутки);
  • умерли – 8 938 человек (33 за сутки).

В Киевской области зафиксировано 224 983 случая COVID-19 (1 317 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

  • выздоровели – 198 131 человек (1 143 в сутки);
  • умерли – 5  003 человека (14 в сутки).

Напомним, в Минздраве рассказали, что Украина проходит пик заболеваемости COVID-19, уровень госпитализаций снизился.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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