Коронавирус в Киеве немного пошел на убыль: статистика на 23 февраля

В столице подтверждено 441 459 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 23 февраля в Киеве зафиксировано 3 699 новых случаев коронавируса в сутки. Это на 494 случая меньше, чем 22 февраля (4 193 случая коронавируса).
Всего в столице подтверждено 441 459 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели – 365 693 человека (3 007 за сутки);
- умерли – 8 938 человек (33 за сутки).
В Киевской области зафиксировано 224 983 случая COVID-19 (1 317 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели – 198 131 человек (1 143 в сутки);
- умерли – 5 003 человека (14 в сутки).
Напомним, в Минздраве рассказали, что Украина проходит пик заболеваемости COVID-19, уровень госпитализаций снизился.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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