Коронавирус в Киеве немного пошел на убыль: статистика на 23 февраля

Коронавирус в Киеве немного пошел на убыль: статистика на 23 февраля

В столице подтверждено 441 459 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 23 февраля в Киеве зафиксировано 3 699 новых случаев коронавируса в сутки. Это на 494 случая меньше, чем 22 февраля (4 193 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 441 459 случаев COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели – 365 693 человека ( 3 007 за сутки);

человека ( за сутки); умерли – 8 938 человек (33 за сутки).

В Киевской области зафиксировано 224 983 случая COVID-19 (1 317 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели – 198 131 человек ( 1 143 в сутки);

человек ( в сутки); умерли – 5 003 человека (14 в сутки).

Напомним, в Минздраве рассказали, что Украина проходит пик заболеваемости COVID-19, уровень госпитализаций снизился.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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