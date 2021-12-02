Коронавирус в Киеве немного пошел на убыль: статистика на 2 декабря

Коронавирус в Киеве немного пошел на убыль: статистика на 2 декабря

От осложнений болезни скончались 27 человек.

В Киеве 1 декабря зарегистрировали 1 418 новых случаев COVID-19. За сутки в столице выздоровели 2 558 киевлян, умерло – 27.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, 30 ноября зарегистрировали 1 592 новых случая COVID-19 в столице.

В Украине по состоянию на утро 2 декабря зафиксирован 13 531 новый случай коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 525 человек, 23 535 пациентов выздоровело.

С начала вакцинальной кампании привито 13 543 490 человек, из них получили первую дозу – 13 543 488 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 415 141 человек. Всего проведено 24 958 629 прививок.

Записаться на вакцинацию от COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Что такое рутинная вакцинация и можно ли ее сочетать с прививкой от COVID

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