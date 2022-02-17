Коронавирус в Киеве немного пошел на убыль: статистика на 17 февраля

Коронавирус в Киеве немного пошел на убыль: статистика на 17 февраля

В столице подтверждено 420 215 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 17 февраля в Киеве зафиксирован 4 261 новый случай коронавируса за сутки. Это на 117 случаев меньше, чем 16 февраля (4 378 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 420 215 случаев COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели – 354 108 человек ( 1 816 за сутки);

человек ( за сутки); умерли – 8 826 человек (27 за сутки).

В Киевской области зафиксировано 218 886 случаев COVID-19 (1 466 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели – 192 624 человека ( 960 за сутки);

человека ( за сутки); умерли – 4 937 человек (13 за сутки).

Напомним, в Минздраве рассказали, как можно прекратить самоизоляцию во время COVID.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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