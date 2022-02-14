Коронавирус в Киеве немного пошел на убыль: статистика на 14 февраля

Коронавирус в Киеве немного пошел на убыль: статистика на 14 февраля

В столице подтверждено 406 992 случая COVID-19.

По состоянию на утро 14 февраля в Киеве зафиксировано 2 293 новых случая коронавируса за сутки. Это на 112 случаев больше, чем 13 февраля (2405 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 406 992 случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели – 348 673 человека ( 660 за сутки);

человека ( за сутки); умерли – 8 755 человек (14 за сутки).

В Киевской области зафиксировано 214 933 случая COVID-19 (530 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели – 189 905 человек ( 14 7 за сутки);

человек ( за сутки); умерли – 4 903 человека (5 за сутки).

Напомним, украинские ученые разработали новые ПЦР-тесты, которые могут одновременно выявлять коронавирус и грипп.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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