Коронавирус в Киеве немного пошел на убыль: статистика на 14 февраля

В столице подтверждено 406 992 случая COVID-19.
По состоянию на утро 14 февраля в Киеве зафиксировано 2 293 новых случая коронавируса за сутки. Это на 112 случаев больше, чем 13 февраля (2405 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 406 992 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели – 348 673 человека (660 за сутки);
- умерли – 8 755 человек (14 за сутки).
В Киевской области зафиксировано 214 933 случая COVID-19 (530 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели – 189 905 человек (147 за сутки);
- умерли – 4 903 человека (5 за сутки).
Напомним, украинские ученые разработали новые ПЦР-тесты, которые могут одновременно выявлять коронавирус и грипп.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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