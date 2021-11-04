Коронавирус в Киеве немного пошел на спад: статистика на 4 ноября

Всего в столице подтверждено 265 395 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 4 ноября в Киеве зафиксировано 1836 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 188 случаев больше, чем 3 ноября (2024 случая коронавируса).
Всего в столице подтверждено 265 395 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 232 674 человека (941 за сутки)
- умерли 6 378 человек (41 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 154 093 случая COVID-19 (967 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 134 674 человека (415 за сутки)
- умерли 3 409 человек (38 за сутки)
Напомним, Киев с 1 ноября вошел в "красную" зону карантина, в городе ужесточили ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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