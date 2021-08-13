Коронавирус в Киеве немного пошел на спад: статистика на 13 августа

Коронавирус в Киеве немного пошел на спад: статистика на 13 августа

Всего в столице подтвержден 220 931 случай COVID-19.

По состоянию на утро 13 августа в Киеве зафиксировано 166 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 39 случаев меньше, чем 12 августа (205 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 220 931 случай COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 213 699 человек ( 468 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 255 человек (трое за сутки)

В Киевской области зафиксировано 128 583 случая COVID-19 (45 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 125 067 человек ( 17 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 781 человек (один за сутки)

Напомним, в Киеве женщина умерла от коронавируса после прививки первой дозой препарата Moderna. Вакцину она получила в тот же день, когда проявились симптомы болезни.

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