Коронавирус в Киеве немного пошел на спад: статистика на 13 августа

Всего в столице подтвержден 220 931 случай COVID-19.
По состоянию на утро 13 августа в Киеве зафиксировано 166 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 39 случаев меньше, чем 12 августа (205 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 220 931 случай COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 213 699 человек (468 за сутки)
- умерли 5 255 человек (трое за сутки)
В Киевской области зафиксировано 128 583 случая COVID-19 (45 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 125 067 человек (17 за сутки)
- умерли 2 781 человек (один за сутки)
Напомним, в Киеве женщина умерла от коронавируса после прививки первой дозой препарата Moderna. Вакцину она получила в тот же день, когда проявились симптомы болезни.
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