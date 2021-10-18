Коронавирус в Киеве и области: статистика на 18 октября

Всего в столице подтверждено 244 646 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 18 октября в Киеве зафиксировано 416 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 35 случаев меньше, чем 17 октября (451 случай коронавируса).
Всего в столице подтверждено 244 646 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 224 570 человек (229 за сутки)
- умерли 5 686 человек (22 за сутки)
В Киевской области зафиксирован 141 051 случай COVID-19 (195 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 129 701 человек
- умерли 3 015 человек
Напомним, третью прививку вакциной против коронавируса ВОЗ рекомендовала делать людям, которые имеют ослабленный иммунитет. Это связано с тем, что двух доз им может быть недостаточно для полноценной защиты.
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