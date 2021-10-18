Коронавирус в Киеве и области: статистика на 18 октября

Коронавирус в Киеве и области: статистика на 18 октября

Всего в столице подтверждено 244 646 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 18 октября в Киеве зафиксировано 416 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 35 случаев меньше, чем 17 октября (451 случай коронавируса).

Всего в столице подтверждено 244 646 случаев COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 224 570 человек ( 229 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 686 человек (22 за сутки)

В Киевской области зафиксирован 141 051 случай COVID-19 (195 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 129 701 человек

человек умерли 3 015 человек

Напомним, третью прививку вакциной против коронавируса ВОЗ рекомендовала делать людям, которые имеют ослабленный иммунитет. Это связано с тем, что двух доз им может быть недостаточно для полноценной защиты.

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