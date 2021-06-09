Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 9 июня

Всего в столице подтверждено 210 087 случаев COVID-19.
По состоянию на 9 июня в Киеве зафиксировано 262 новых случая коронавируса за сутки. Это на 438 случаев меньше, чем 8 июня (700 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 210 087 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровел 188 531 человек (2383 за сутки)
- умерли 5 136 человек (четверо за сутки)
В Киевской области зафиксировано 126 294 случая COVID-19 (52 новых случая за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровел 121 151 человек (187 за сутки)
- умерли 2 708 человека (пятеро за сутки)
Напомним, правительство утвердило ослабление карантина для учреждений культуры и отдыха, массовых мероприятий. В Украине снова разрешены концерты, массовые мероприятия, дискотеки, корпоративы и банкеты в заведениях питания.
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