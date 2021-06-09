Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 9 июня

Всего в столице подтверждено 210 087 случаев COVID-19.

По состоянию на 9 июня в Киеве зафиксировано 262 новых случая коронавируса за сутки. Это на 438 случаев меньше, чем 8 июня (700 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 210 087 случаев COVID-19.

Также читайте Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 9 июня

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровел 188 531 человек ( 2383 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 136 человек (четверо за сутки)

В Киевской области зафиксировано 126 294 случая COVID-19 (52 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровел 121 151 человек ( 187 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 708 человека (пятеро за сутки)

Напомним, правительство утвердило ослабление карантина для учреждений культуры и отдыха, массовых мероприятий. В Украине снова разрешены концерты, массовые мероприятия, дискотеки, корпоративы и банкеты в заведениях питания.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку