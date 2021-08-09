Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 9 августа

Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 9 августа

Всего в столице подтверждено 220 207 случаев COVID-19.

По состоянию на 9 августа в Киеве зафиксирован 51 новый случай коронавируса за сутки. Это на два случая меньше, чем 8 августа (53 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 220 207 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 211 268 человек ( 160 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 245 человек

В Киевской области зафиксировано 128 442 случая COVID-19 (пять новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 124 989 человек

человек умерли 2 773 человека

Напомним, следующая вспышка коронавируса может быть среди детей, пока же в стране — затишье перед бурей, считает главный инфекционист Львовской области.

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