Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 9 августа

Всего в столице подтверждено 220 207 случаев COVID-19.
По состоянию на 9 августа в Киеве зафиксирован 51 новый случай коронавируса за сутки. Это на два случая меньше, чем 8 августа (53 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 220 207 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 211 268 человек (160 за сутки)
- умерли 5 245 человек
В Киевской области зафиксировано 128 442 случая COVID-19 (пять новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 124 989 человек
- умерли 2 773 человека
Напомним, следующая вспышка коронавируса может быть среди детей, пока же в стране — затишье перед бурей, считает главный инфекционист Львовской области.
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