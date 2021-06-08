Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 8 июня

Всего в столице подтверждено 209 825 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 8 июня в Киеве зафиксировано 700 новых случаев коронавируса за сутки. Это в восемь раз больше, чем 7 июня (87 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 209 825 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 186 148 человек (866 за сутки)
- умерли 5 132 человека (один за сутки)
В Киевской области зафиксировано 126 073 случая COVID-19 (52 новых случая за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 120 152 человека (79 за сутки)
- умерли 2 703 человека (пятеро за сутки)
Напомним, правительство утвердило ослабление карантина для учреждений культуры и отдыха, массовых мероприятий. В Украине снова разрешены концерты, массовые мероприятия, дискотеки, корпоративы и банкеты в заведениях питания.
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