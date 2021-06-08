Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 8 июня

Всего в столице подтверждено 209 825 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 8 июня в Киеве зафиксировано 700 новых случаев коронавируса за сутки. Это в восемь раз больше, чем 7 июня (87 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 209 825 случаев COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 186 148 человек ( 866 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 132 человека (один за сутки)

В Киевской области зафиксировано 126 073 случая COVID-19 (52 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 120 152 человека ( 79 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 2 703 человека (пятеро за сутки)

Напомним, правительство утвердило ослабление карантина для учреждений культуры и отдыха, массовых мероприятий. В Украине снова разрешены концерты, массовые мероприятия, дискотеки, корпоративы и банкеты в заведениях питания.

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