Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 7 июня

Всего в столице подтверждено 209 125 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 7 июня в Киеве зафиксировано 87 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 15 случаев меньше, чем 6 июня (102 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 209 125 случаев COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 185 282 человека ( 231 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 5 131 человек (четверо за сутки)

В Киевской области зафиксировано 126 073 случая COVID-19 (52 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 120 504 человека ( 62 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 2 698 человек

Напомним, в Украине из более чем более 500 "ковидных" больниц половина закроется в течение июня. Стационары сокращают из-за снижения заболеваемости COVID-19.

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