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Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 4 июня

Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 4 июня

pixabay.com

Всего в столице подтверждено 208 439 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 4 июня в Киеве зафиксировано 566 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 37 случаев больше, чем 3 июня (529 случаев коронавируса).  

Всего в столице подтверждено 208 439 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

  • выздоровели 179 584 человека (3 334 за сутки)
  • умерли 5 116 человек (11 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 125 780 случаев COVID-19 (145 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

  • выздоровели 120 083 человека (151 за сутки)
  • умерли 2 696 человек (один за сутки)

Напомним, в Украине из более чем 500 "ковидных" больниц половина закроется в течение июня. Стационары сокращают из-за снижения заболеваемости COVID-19.

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