Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 4 июня

Всего в столице подтверждено 208 439 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 4 июня в Киеве зафиксировано 566 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 37 случаев больше, чем 3 июня (529 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 208 439 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 179 584 человека (3 334 за сутки)
- умерли 5 116 человек (11 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 125 780 случаев COVID-19 (145 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 120 083 человека (151 за сутки)
- умерли 2 696 человек (один за сутки)
Напомним, в Украине из более чем 500 "ковидных" больниц половина закроется в течение июня. Стационары сокращают из-за снижения заболеваемости COVID-19.
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