Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 30 июня

Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 30 июня

Всего в столице подтверждено 213 788 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 30 июня в Киеве зафиксировано 225 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 148 случаев больше, чем 29 июня (77 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 213 788 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 204 623 человека (202 за сутки)

человека за сутки) умер 5 191 человек (один за сутки)

В Киевской области зафиксировано 127 328 случаев COVID-19 (26 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 123 719 человек ( 107 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 744 человека (двое за сутки)

Напомним, в ВОЗ уверяют, что препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма "Дельта" в случае прохождения всего курса вакцинации.

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