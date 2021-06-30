Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 30 июня

Всего в столице подтверждено 213 788 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 30 июня в Киеве зафиксировано 225 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 148 случаев больше, чем 29 июня (77 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 213 788 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 204 623 человека (202 за сутки)
- умер 5 191 человек (один за сутки)
В Киевской области зафиксировано 127 328 случаев COVID-19 (26 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 123 719 человек (107 за сутки)
- умерли 2 744 человека (двое за сутки)
Напомним, в ВОЗ уверяют, что препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма "Дельта" в случае прохождения всего курса вакцинации.