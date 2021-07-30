Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 30 июля

Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 30 июля

Всего в столице подтверждено 218 818 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 30 июля в Киеве зафиксировано 233 новых случая коронавируса за сутки. Это на 38 случаев больше, чем 29 июля (195 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 218 818 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 209 218 человек ( 221 за сутки)

человек ( за сутки) умер 5 231 человек (один за сутки)

В Киевской области зафиксировано 128 152 случая COVID-19 (31 новый случай за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 124 891 человек ( шесть за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 768 человек (один за сутки)

Напомним, Израиль первым в мире одобрил массовые прививки третьей дозой COVID-вакцины Pfizer.

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