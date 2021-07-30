Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 30 июля

Всего в столице подтверждено 218 818 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 30 июля в Киеве зафиксировано 233 новых случая коронавируса за сутки. Это на 38 случаев больше, чем 29 июля (195 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 218 818 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 209 218 человек (221 за сутки)
- умер 5 231 человек (один за сутки)
В Киевской области зафиксировано 128 152 случая COVID-19 (31 новый случай за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 124 891 человек (шесть за сутки)
- умерли 2 768 человек (один за сутки)
Напомним, Израиль первым в мире одобрил массовые прививки третьей дозой COVID-вакцины Pfizer.
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