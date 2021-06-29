Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 29 июня

Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 29 июня

Всего в столице подтверждено 213 563 случая COVID-19.

По состоянию на утро 29 июня в Киеве зафиксировано 77 новых случаев коронавируса в сутки. Это на 39 случаев меньше, чем 28 июня (116 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 213 563 случая COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 204 421 человек ( 62 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 190 человек

В Киевской области зафиксировано 127 302 случая COVID-19 (14 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 123 612 человек ( 23 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 742 человека

Напомним, в ВОЗ уверяют, что препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма "Дельта" в случае прохождения всего курса вакцинации.

Отметим, что в Украине зафиксировано два случая инфицирования новым штаммом.

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