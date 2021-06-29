Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 29 июня

Всего в столице подтверждено 213 563 случая COVID-19.
По состоянию на утро 29 июня в Киеве зафиксировано 77 новых случаев коронавируса в сутки. Это на 39 случаев меньше, чем 28 июня (116 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 213 563 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 204 421 человек (62 за сутки)
- умерли 5 190 человек
В Киевской области зафиксировано 127 302 случая COVID-19 (14 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 123 612 человек (23 за сутки)
- умерли 2 742 человека
Напомним, в ВОЗ уверяют, что препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма "Дельта" в случае прохождения всего курса вакцинации.
Отметим, что в Украине зафиксировано два случая инфицирования новым штаммом.