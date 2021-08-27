Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 27 августа

Всего в столице подтверждено 223 366 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 27 августа в Киеве зафиксировано 262 новых случая коронавируса за сутки. Это на два случая меньше, чем 26 августа (264 случая коронавируса).
Всего в столице подтверждено 223 366 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 215 431 человек (185 за сутки)
- умерли 5 276 человек (один человек за сутки)
В Киевской области зафиксировано 129 191 случай COVID-19 (64 новых случая за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 125 425 человек (73 за сутки)
- умерли 2 793 человека (четверо за сутки)
Напомним, в Украине могут ввести новый локдаун: в Минздраве назвали дату.