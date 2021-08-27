Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 27 августа

Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 27 августа

Всего в столице подтверждено 223 366 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 27 августа в Киеве зафиксировано 262 новых случая коронавируса за сутки. Это на два случая меньше, чем 26 августа (264 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 223 366 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 215 431 человек ( 185 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 276 человек (один человек за сутки)

В Киевской области зафиксировано 129 191 случай COVID-19 (64 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 125 425 человек ( 73 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 793 человека (четверо за сутки)

Напомним, в Украине могут ввести новый локдаун: в Минздраве назвали дату.

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