Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 25 июня

Всего в столице подтверждено 213 030 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 25 июня в Киеве зафиксировано 196 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 27 случаев меньше, чем 24 июня (223 случая коронавируса).
Всего в столице подтверждено 213 030 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 203 934 человека (387 за сутки)
- умерли 5 186 человек (один случай за сутки)
В Киевской области зафиксировано 127 175 случаев COVID-19 (53 новых случая за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 123 275 человек (266 за сутки)
- умерли 2 742 человека (один за сутки)
Напомним, в ВОЗ уверяют, что препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма "Дельта" в случае прохождения всего курса вакцинации.
Отметим, что в Украине зафиксировано два случая инфицирования новым штаммом.