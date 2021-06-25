Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 25 июня

Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 25 июня

Всего в столице подтверждено 213 030 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 25 июня в Киеве зафиксировано 196 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 27 случаев меньше, чем 24 июня (223 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 213 030 случаев COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 203 934 человека (387 за сутки)

человека за сутки) умерли 5 186 человек (один случай за сутки)

В Киевской области зафиксировано 127 175 случаев COVID-19 (53 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 123 275 человек ( 266 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 742 человека (один за сутки)

Напомним, в ВОЗ уверяют, что препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма "Дельта" в случае прохождения всего курса вакцинации.

Отметим, что в Украине зафиксировано два случая инфицирования новым штаммом.

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