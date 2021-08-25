Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 25 августа

Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 25 августа

Всего в столице подтвержден 222 840 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 25 августа в Киеве зафиксировано 109 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 23 случая меньше, чем 24 августа (132 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 222 840 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 215 029 человек ( 50 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 271 человек (двое за сутки)

В Киевской области зафиксировано 129 071 случай COVID-19 (20 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 125 343 человека ( 33 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 2 787 человек

Напомним, ученые узнали, у кого есть большие шансы попасть в больницу из COVID-19.

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