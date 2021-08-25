Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 25 августа

Всего в столице подтвержден 222 840 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 25 августа в Киеве зафиксировано 109 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 23 случая меньше, чем 24 августа (132 случая коронавируса).
Всего в столице подтверждено 222 840 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 215 029 человек (50 за сутки)
- умерли 5 271 человек (двое за сутки)
В Киевской области зафиксировано 129 071 случай COVID-19 (20 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 125 343 человека (33 за сутки)
- умерли 2 787 человек
Напомним, ученые узнали, у кого есть большие шансы попасть в больницу из COVID-19.