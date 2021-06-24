Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 24 июня

Всего в столице подтверждено 212 611 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 24 июня в Киеве зафиксировано 223 новых случая коронавируса за сутки. Это на 18 случаев меньше, чем 23 июня (241 случай коронавируса).
Всего в столице подтверждено 212 834 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 203 547 человек (605 за сутки)
- умерли 5 185 человек
В Киевской области зафиксировано 127 122 случая COVID-19 (51 новый случай за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 123 009 человек (208 за сутки)
- умерли 2 741 человек (трое за сутки)
Напомним, в ВОЗ уверяют, что препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма "Дельта" в случае прохождения всего курса вакцинации.
Отметим, что в Украине зафиксировано два случая инфицирования новым штаммом.