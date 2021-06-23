Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 23 июня

Всего в столице подтверждено 212 611 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 23 июня в Киеве зафиксирован 241 новый случай коронавируса за сутки. Это на 154 случая больше, чем 22 июня (87 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 212 611 случаев COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 202 942 человека ( 229 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 5 185 человек (пятеро за сутки)

В Киевской области зафиксирован 127 071 случай COVID-19 (38 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровел 122 801 человек ( 55 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 738 человек (двое за сутки)

Напомним, в ВОЗ уверяют, что препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма "Дельта" в случае прохождения всего курса вакцинации.

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