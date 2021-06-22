Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 22 июня

Всего в столице подтверждено 212 370 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 22 июня в Киеве зафиксировано 87 новых случаев коронавируса за сутки. Это на восемь случаев меньше, чем 21 июня (95 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 212 370 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 202 713 человек ( 53 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 180 человек (трое за сутки)

В Киевской области зафиксировано 127 003 случая COVID-19 (три новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 122 746 человек ( 26 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 736 человек

Напомним, в ВОЗ уверяют, что препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма "Дельта" в случае прохождения всего курса вакцинации.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку