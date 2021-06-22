Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 22 июня

Всего в столице подтверждено 212 370 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 22 июня в Киеве зафиксировано 87 новых случаев коронавируса за сутки. Это на восемь случаев меньше, чем 21 июня (95 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 212 370 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 202 713 человек (53 за сутки)
- умерли 5 180 человек (трое за сутки)
В Киевской области зафиксировано 127 003 случая COVID-19 (три новых случая за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 122 746 человек (26 за сутки)
- умерли 2 736 человек
Напомним, в ВОЗ уверяют, что препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма "Дельта" в случае прохождения всего курса вакцинации.
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