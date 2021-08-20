Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 20 ноября

Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 20 ноября

Всего в столице подтверждено 222 050 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 20 августа в Киеве зафиксировано 222 новых случая коронавируса в сутки. Это на 23 случая больше, чем 19 августа (245 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 222 050 случаев COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 214 541 человек ( 148 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 264 человека

В Киевской области зафиксировано 128 933 случая COVID-19 (71 новый случай за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 125 231 человек ( 34 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 787 человек

Напомним, в Киеве прививки против коронавируса стали делать просто в автобусах: с 19 августа в столице начали работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19.

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