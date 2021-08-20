Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 20 ноября

Всего в столице подтверждено 222 050 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 20 августа в Киеве зафиксировано 222 новых случая коронавируса в сутки. Это на 23 случая больше, чем 19 августа (245 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 222 050 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 214 541 человек (148 за сутки)
- умерли 5 264 человека
В Киевской области зафиксировано 128 933 случая COVID-19 (71 новый случай за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 125 231 человек (34 за сутки)
- умерли 2 787 человек
Напомним, в Киеве прививки против коронавируса стали делать просто в автобусах: с 19 августа в столице начали работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19.