Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 2 июля

Всего в столице подтверждено 214 213 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 2 июля в Киеве зафиксировано 194 новых случая коронавируса за сутки. Это на 37 случаев меньше, чем 1 июля (231 случай коронавируса).
Всего в столице подтверждено 214 213 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 205 036 человек (179 за сутки)
- умерли 5 195 человек (один случай за сутки)
В Киевской области зафиксировано 127 434 случая COVID-19 (50 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 123 873 человека (75 за сутки)
- умерли 2 752 человека (три за сутки)
Напомним, в эти выходные киевляне смогут привиться от коронавируса в поликлиниках. Минивакцинальные центры заработают уже завтра, 3 июля.