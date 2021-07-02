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Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 2 июля

Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 2 июля

unsplash.com

Всего в столице подтверждено 214 213 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 2 июля в Киеве зафиксировано 194 новых случая коронавируса за сутки. Это на 37 случаев меньше, чем 1 июля (231 случай коронавируса).

Всего в столице подтверждено 214 213 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

  • выздоровели 205 036 человек (179 за сутки)
  • умерли 5 195 человек (один случай за сутки)

В Киевской области зафиксировано 127 434 случая COVID-19 (50 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

  • выздоровели 123 873 человека (75 за сутки)
  • умерли 2 752 человека (три за сутки)

Напомним, в эти выходные киевляне смогут привиться от коронавируса в поликлиниках. Минивакцинальные центры заработают уже завтра, 3 июля.

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