Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 2 августа

Всего в столице подтверждено 219 142 случая COVID-19.
По состоянию на утро 2 августа в Киеве зафиксировано 62 новых случая коронавируса в сутки. Это на 24 случаев больше 1 августа (86 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 219 142 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 209 427 человек (48 за сутки)
- умерла 5 235 человек (двое за сутки)
В Киевской области зафиксировано 128 220 случаев COVID-19 (5 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 124 902 человека
- умерли 2 768 человек
Напомним, Израиль первым в мире одобрил массовые прививки третьей дозой COVID-вакцины Pfizer.
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