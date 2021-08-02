Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 2 августа

Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 2 августа

Всего в столице подтверждено 219 142 случая COVID-19.

По состоянию на утро 2 августа в Киеве зафиксировано 62 новых случая коронавируса в сутки. Это на 24 случаев больше 1 августа (86 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 219 142 случая COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 209 427 человек (48 за сутки)

человек за сутки) умерла 5 235 человек (двое за сутки)

В Киевской области зафиксировано 128 220 случаев COVID-19 (5 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 124 902 человека

человека умерли 2 768 человек

Напомним, Израиль первым в мире одобрил массовые прививки третьей дозой COVID-вакцины Pfizer.

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