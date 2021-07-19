Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 19 июля

Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 19 июля

Всего в столице подтвержден 216 731 случай COVID-19.

По состоянию на утро 19 июля в Киеве зафиксировано 82 новых случая коронавируса за сутки. Это на 12 случаев больше, чем 18 июля (43 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 216 731 случай COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 207 547 человек ( 59 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 217 человек (один за сутки)

В Киевской области зафиксировано 127 972 случая COVID-19 (12 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 124 678 человек ( 16 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 759 человек

Напомним, в Киеве с 16 июля в Центре вакцинации против COVID-19 людей в возрасте 60+ по желанию прививают вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

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