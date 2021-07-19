Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 19 июля

Всего в столице подтвержден 216 731 случай COVID-19.
По состоянию на утро 19 июля в Киеве зафиксировано 82 новых случая коронавируса за сутки. Это на 12 случаев больше, чем 18 июля (43 случая коронавируса).
Всего в столице подтверждено 216 731 случай COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 207 547 человек (59 за сутки)
- умерли 5 217 человек (один за сутки)
В Киевской области зафиксировано 127 972 случая COVID-19 (12 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 124 678 человек (16 за сутки)
- умерли 2 759 человек
Напомним, в Киеве с 16 июля в Центре вакцинации против COVID-19 людей в возрасте 60+ по желанию прививают вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.