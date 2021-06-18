Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 18 июня

Всего в столице подтверждено 211 895 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 18 июня в Киеве зафиксировано 207 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 44 случая меньше, чем 17 июня (251 случай коронавируса).

Всего в столице подтверждено 211 895 случаев COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 202 267 человек ( 244 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 168 человек (трое за сутки)

В Киевской области зафиксировано 126 943 случая COVID-19 (54 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 122 558 человек ( 144 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 733 человека (трое за сутки)

Напомним, Центр COVID-прививок в Киеве меняет дни приема. Работать в Международном выставочном центре будут не в субботу и воскресенье, а в четверг и пятницу. Принимать как по записи, так и в режиме живой очереди.

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