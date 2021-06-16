Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 16 июня

Всего в столице подтверждено 211 437 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 16 июня в Киеве зафиксировано 256 новых случая коронавируса за сутки. Это на 13 случаев больше, чем 15 июня (243 случая коронавируса).
Всего в столице подтверждено 211 437 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 200 800 человек (1879 за сутки)
- умерли 5 162 человека (двое за сутки)
В Киевской области зафиксировано 126 829 случаев COVID-19 (75 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 122 140 человек (217 за сутки)
- умерли 2 729 человека (семь за сутки)
Напомним, украинцам начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Впрочем, для этого нужно вакцинироваться двумя дозами препарата. Документ называется Международное свидетельство о вакцинации. Оно двух языках: украинском и иностранном — это может быть английский или французский. На бланке указаны личные данные, фамилия, имя, дата рождения.
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