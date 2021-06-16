Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 16 июня

Всего в столице подтверждено 211 437 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 16 июня в Киеве зафиксировано 256 новых случая коронавируса за сутки. Это на 13 случаев больше, чем 15 июня (243 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 211 437 случаев COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 200 800 человек ( 1879 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 162 человека (двое за сутки)

В Киевской области зафиксировано 126 829 случаев COVID-19 (75 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 122 140 человек ( 217 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 729 человека (семь за сутки)

Напомним, украинцам начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Впрочем, для этого нужно вакцинироваться двумя дозами препарата. Документ называется Международное свидетельство о вакцинации. Оно двух языках: украинском и иностранном — это может быть английский или французский. На бланке указаны личные данные, фамилия, имя, дата рождения.

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