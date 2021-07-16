Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 16 июля

Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 16 июля

Всего в столице подтверждено 216 435 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 16 июля в Киеве зафиксировано 224 новых случая коронавируса за сутки. Это на 47 случаев больше, чем 15 июля (177 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 216 435 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 207 272 человека ( 172 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 5 213 человек (1 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 127 210 случаев COVID-19 (30 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 124 594 человека ( 38 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 2 759 человек

Напомним, в Киеве с 16 июля в Центре вакцинации против COVID-19 лиц в возрасте 60+ по желанию будут прививать вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

С сегодняшнего дня вакцинируют "Пфайзером" в центрах массовой вакцинации Киева

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