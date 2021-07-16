Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 16 июля

Всего в столице подтверждено 216 435 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 16 июля в Киеве зафиксировано 224 новых случая коронавируса за сутки. Это на 47 случаев больше, чем 15 июля (177 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 216 435 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 207 272 человека (172 за сутки)
- умерли 5 213 человек (1 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 127 210 случаев COVID-19 (30 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 124 594 человека (38 за сутки)
- умерли 2 759 человек
Напомним, в Киеве с 16 июля в Центре вакцинации против COVID-19 лиц в возрасте 60+ по желанию будут прививать вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.