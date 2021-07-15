Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 15 июля

Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 15 июля

Всего в столице подтверждено 216 211 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 15 июля в Киеве зафиксировано 177 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 12 случаев больше, чем 14 июля (165 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 216 211 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 207 100 человек ( 154 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 212 человек (трое за сутки)

В Киевской области зафиксировано 127 880 случаев COVID-19 (31 новый случай за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 124 556 человек ( 68 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 759 человек

Напомним, в Киеве с 16 июля в Центре вакцинации против COVID-19 лиц в возрасте 60+ по желанию будутпрививать вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

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