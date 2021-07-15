Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 15 июля

Всего в столице подтверждено 216 211 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 15 июля в Киеве зафиксировано 177 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 12 случаев больше, чем 14 июля (165 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 216 211 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 207 100 человек (154 за сутки)
- умерли 5 212 человек (трое за сутки)
В Киевской области зафиксировано 127 880 случаев COVID-19 (31 новый случай за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 124 556 человек (68 за сутки)
- умерли 2 759 человек
Напомним, в Киеве с 16 июля в Центре вакцинации против COVID-19 лиц в возрасте 60+ по желанию будутпрививать вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.