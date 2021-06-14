Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 14 июня

Всего в столице подтверждено 210 938 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 14 июня в Киеве зафиксировано 89 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 25 случаев меньше, чем 13 июня (114 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 210 938 случаев COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 196 874 человека ( 1 785 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 5 156 человек (четверо за сутки)

В Киевской области зафиксировано 126 703 случая COVID-19 (105 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 121 855 человек ( 57 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 720 человек

Напомним, ВОЗ предупредил, что Европе грозит опасный "индийский" коронавирус, которым могут болеть даже с иммунитетом.

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