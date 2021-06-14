Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 14 июня

Всего в столице подтверждено 210 938 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 14 июня в Киеве зафиксировано 89 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 25 случаев меньше, чем 13 июня (114 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 210 938 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 196 874 человека (1 785 за сутки)
- умерли 5 156 человек (четверо за сутки)
В Киевской области зафиксировано 126 703 случая COVID-19 (105 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 121 855 человек (57 за сутки)
- умерли 2 720 человек
Напомним, ВОЗ предупредил, что Европе грозит опасный "индийский" коронавирус, которым могут болеть даже с иммунитетом.
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