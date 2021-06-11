Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 12 июня

Всего в столице подтверждено 210 520 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 11 июня в Киеве зафиксировано 217 новых случаев коронавируса за сутки. Это на один случай меньше, чем 10 июня (216 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 210 520 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 192 976 человек (2 037 за сутки)
- умерли 5 144 человека (двое за сутки)
В Киевской области зафиксировано 126 501 случай COVID-19 (105 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 121 476 человек (146 за сутки)
- умерли 2715 человек (четверо за сутки)
Напомним, ВОЗ предупредил, что Европе грозит опасный "индийский" коронавирус, которым могут болеть даже с иммунитетом.
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