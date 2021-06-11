Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 12 июня

Всего в столице подтверждено 210 520 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 11 июня в Киеве зафиксировано 217 новых случаев коронавируса за сутки. Это на один случай меньше, чем 10 июня (216 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 210 520 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 192 976 человек ( 2 037 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 144 человека (двое за сутки)

В Киевской области зафиксировано 126 501 случай COVID-19 (105 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 121 476 человек ( 146 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2715 человек (четверо за сутки)

Напомним, ВОЗ предупредил, что Европе грозит опасный "индийский" коронавирус, которым могут болеть даже с иммунитетом.

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