Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 10 июня

Всего в столице подтверждено 210 303 случая COVID-19.

По состоянию на 10 июня в Киеве зафиксировано 216 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 46 случаев меньше, чем 9 июня (262 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 210 303 случая COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 190 939 человек ( 2 408 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 142 человека (шесть за сутки)

В Киевской области зафиксировано 126 396 случаев COVID-19 (102 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 121 330 человек ( 179 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 711 человек (трое за сутки)

Напомним, правительство утвердило ослабление карантина для учреждений культуры и отдыха, массовых мероприятий. В Украине снова разрешены концерты, массовые мероприятия, дискотеки, корпоративы и банкеты в заведениях питания.

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