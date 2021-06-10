Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 10 июня

Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 10 июня

unsplash.com

Всего в столице подтверждено 210 303 случая COVID-19.

По состоянию на 10 июня в Киеве зафиксировано 216 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 46 случаев меньше, чем 9 июня (262 случая коронавируса).  

Всего в столице подтверждено 210 303 случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

  • выздоровели 190 939 человек (2 408 за сутки)
  • умерли 5 142 человека (шесть за сутки)

В Киевской области зафиксировано 126 396 случаев COVID-19 (102 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

  • выздоровели 121 330 человек (179 за сутки)
  • умерли 2 711 человек (трое за сутки)

Напомним, правительство утвердило ослабление карантина для учреждений культуры и отдыха, массовых мероприятий. В Украине снова разрешены концерты, массовые мероприятия, дискотеки, корпоративы и банкеты в заведениях питания.

Читайте также: