Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 10 июня

Всего в столице подтверждено 210 303 случая COVID-19.
По состоянию на 10 июня в Киеве зафиксировано 216 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 46 случаев меньше, чем 9 июня (262 случая коронавируса).
Всего в столице подтверждено 210 303 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 190 939 человек (2 408 за сутки)
- умерли 5 142 человека (шесть за сутки)
В Киевской области зафиксировано 126 396 случаев COVID-19 (102 новых случая за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 121 330 человек (179 за сутки)
- умерли 2 711 человек (трое за сутки)
Напомним, правительство утвердило ослабление карантина для учреждений культуры и отдыха, массовых мероприятий. В Украине снова разрешены концерты, массовые мероприятия, дискотеки, корпоративы и банкеты в заведениях питания.
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