Коронавирус в Киеве и области пошел на спад: статистика на 30 августа

Коронавирус в Киеве и области пошел на спад: статистика на 30 августа

Всего в столице подтверждено 224 020 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 30 августа в Киеве зафиксировано 148 новых случая коронавируса за сутки. Это на едва ли не вдвое меньше, чем 29 августа (240 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 224 020 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 215 862 человека ( 69 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 5 278 человек (один человек за сутки)

В Киевской области зафиксировано 129 419 случаев COVID-19 (69 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 125 525 человек ( один за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 796 человек

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