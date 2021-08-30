Коронавирус в Киеве и области пошел на спад: статистика на 30 августа

Всего в столице подтверждено 224 020 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 30 августа в Киеве зафиксировано 148 новых случая коронавируса за сутки. Это на едва ли не вдвое меньше, чем 29 августа (240 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 224 020 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 215 862 человека (69 за сутки)
- умерли 5 278 человек (один человек за сутки)
В Киевской области зафиксировано 129 419 случаев COVID-19 (69 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 125 525 человек (один за сутки)
- умерли 2 796 человек
Напомним, в Украине могут ввести новый локдаун: в Минздраве назвали дату.