Коронавирус в Киеве 4 декабря: сколько новых инфицированных и где больше всего

Коронавирус в Киеве 4 декабря: сколько новых инфицированных и где больше всего

Среди инфицированных в Киеве в течение вчерашних суток больше всего женщин.

В Киеве по состоянию на 4 декабря зафиксировано еще 1 588 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в украинской столице зафиксировано 304 793 случаев COVID-19.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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За прошедшие сутки, 3 декабря, зафиксировано 37 смертей от последствий коронавируса в Киеве, в общей сложности уже 7 657 летальных исходов. Среди умерших за сутки: 21 женщина от 47 до 88 лет и 16 мужчин от 37 до 90 лет.

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Выздороветь удалось 3 537 пациентам, всего одолели коронавирус в столице 266 781 человек. В больницы накануне госпитализировали 98 больных коронавирусом и 122 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания выявили в: Деснянском – 372, Оболонском – 253 и в Дарницком – 168 районах.

Также среди больных:

909 женщин в возрасте от 18 до 92 лет

588 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет

51 девочка от 21 дня до 17 лет и 40 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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