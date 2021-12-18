Коронавирус в Киеве 18 декабря: зафиксировано почти 1400 новых случаев, 19 человек скончались

Коронавирус в Киеве 18 декабря: зафиксировано почти 1400 новых случаев, 19 человек скончались

За прошедшие сутки в столице больше выздоровлений, чем в новых случаев COVID-19.

В Киеве за сутки зафиксировано 1395 новых случаев заболевания COVID-19, а 1917 человек преодолели коронавирус.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"+1395 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 320 276)", — говорится в сообщении.

В частности, среди заболевших коронавирусом за прошедшие сутки:

814 женщин в возрасте от 18 до 95 лет;

514 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;

30 девочек от 7 месяцев до 17 лет;

37 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет.

По его словам, в течение 17 декабря в столице было зафиксировано 19 летальных исходов от коронавируса, а всего зафиксировано 7986 таких случаев.

Кроме того, среди тех, кто умер от COVID-19 за прошедшие сутки:

12 женщин от 62 до 81 года;

7 мужчин от 49 до 86 лет.

В Киеве 17 декабря госпитализировали 75 больных коронавирусом и 52 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Преодолели болезнь за прошедшие сутки 1917 человек (в общей сложности 297 764).

" Наибольшее количество случаев заболевания выявили в районах: Деснянском (340), Дарницком (176) и в Святошинском (142)", — отметил Кличко.

Фото: facebook.com/merkieva

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Напомним:

В Украине обнаружили COVID-штамм "Омикрон". Речь идет о женщине, которая вернулась из ОАЭ, где, вероятнее всего, и могла инфицироваться "Омикроном", поскольку контактировала с больными этой мутацией.

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