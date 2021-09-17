Коронавирус в Киеве 17 сентября: среди новых больных — младенцы

За минувшие сутки в столице зафиксировали 426 больных COVID-19.

Коронавирус в Киеве сегодня, 17 сентября, продолжает распространяться высокими темпами.

Так, за минувшие сутки в столице зафиксировали 426 больных COVID-19. Умерли двое инфицированных коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"426 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли два человека. Всего в Киеве за период пандемии зафиксировано 5325 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня — 229 502", — сообщил мэр города Виталий Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 63, в Святошинском — 62 и в Шевченковском районе — 61 случай.

Заболели:

223 женщины в возрасте от 19 до 86 лет;

167 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет;

14 девочек от 1 месяца до 17 лет;

22 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.

В больницы Киева госпитализировали 76 больных коронавирусом, а также 67 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 129 человек. Всего коронавирус преодолели 219 011 жителей столицы.

Напомним, Украина попала в тройку стран, лидирующих по суточной смертности от COVID-19 в Европе.

Коронавирус в Украине: что говорят врачи о росте количества больных

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку