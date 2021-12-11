Коронавирус в Киеве 11 декабря: более 1200 новых инфицированных и 25 смертей

Коронавирус в Киеве 11 декабря: более 1200 новых инфицированных и 25 смертей

Выздороветь удалось 4788 пациентам.

В Киеве по состоянию на 11 декабря зафиксировано еще 1203 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в украинской столице зафиксировано 312 674 случая COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

За прошедшие сутки, 10 декабря, зафиксировано 25 смертей от последствий коронавируса в Киеве, в общей сложности уже 7 850 летальных исходов.

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 11 декабря

Выздороветь удалось 4 788 пациентам, всего одолели коронавирус в столице 281 315 человек.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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