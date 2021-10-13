"Коронавирус стал более агрессивным": ситуация в Киеве стремительно ухудшается, больницы заполнены почти на 50%

"Коронавирус стал более агрессивным": ситуация в Киеве стремительно ухудшается, больницы заполнены почти на 50%

В городе госпитализируют уже более 300 больных за сутки.

Ситуация с распространением коронавируса в Киеве стремительно ухудшается. Отделения столичных больниц, принимающих больных COVID-19, заполнены почти на 47%.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Facebook.

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"Ситуация с распространением коронавируса в столице и в Украине в целом стремительно ухудшается. Сегодня отделения столичных больниц, принимающих больных COVID-19, заполнены почти на 47%. Ежедневно одна из опорных больниц — Александровская, принимает более 50 новых пациентов. Всего в городе госпитализируют уже более 300 больных ежесуточно", — отметил Кличко.

Мэр добавил, что на стационарном лечении в Киеве, с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 1837 пациентов. 1297 из них — в тяжелом состоянии. 30 больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 155 пациентов — на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 1512 больных.

"Также инфекционисты подчеркивают, что более 95% людей, которые попадают в больницу с коронавирусом, — не привиты. К тому же, у невакцинированных больных чаще встречаются осложнения в результате болезни", — отметил Кличко.

В видео врач-инфекционист Александровской больницы Виктор Авранчук, который работает с больными коронавирусом, говорит, что вирус стал более агрессивным. Также гораздо больше начало болеть молодых людей, болезь протекает тяжелее.

"Симптомы стали более яркими, температура намного выше стала, дыхательная недостаточность развивается гораздо быстрее. Гораздо труднее стало протекать это заболевание", - говорит врач.

Друзья! Ситуация с распространением коронавируса в столице и в Украине в целом стремительно ухудшается. Сегодня отделения столичных больниц, принимающих больных COVID-19, заполнены почти на 47 процентов. Ежедневно одна из опорных больниц — Александровская, принимает более 50 новых пациентов. В целом в городе госпитализируют уже более 300 больных в сутки. Врачи утверждают, что вирус стал более агрессивным. Также гораздо больше начало болеть детей. Сегодня на стационарном лечении в Киеве, с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 1837 пациентов. 1297 из них — в тяжелом состоянии. 30 больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 155 пациентов — на неинвазивной искусственной вентиляции легких. Кислородной поддержке нуждаются 1512 больных. Также 195 человек сегодня в стационарах с подозрением на COVID-19. Инфекционисты подчеркивают, что более 95 процентов пациентов, попадающих в больницу с коронавируса — не привиты. К тому же, у невакцинированных больных чаще встречаются осложнения в результате болезни. В видео подробнее об этом говорит врач-инфекционист Александровской больницы Виктор Авранчук. Опубликовано Виталием Кличко среду, 13 Октября 2021

Напомним, в Министерстве здравоохранения объяснили, при каких симптомах и состояниях пациенту может потребоваться госпитализация.

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