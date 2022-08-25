Координировали наступление российских войск на Киев: СБУ разоблачила агентов РФ в столице

В столице разоблачили агентурную сеть российских спецслужб, которая в первые дни полномасштабной войны координировала наступление войск на Киев. Агентами оказались местные жители в возрасте 35-45 лет.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Злоумышленники занимались разведывательно-подрывной деятельностью и передавали российским военным данные о дислокации и численности украинских сил обороны накануне 24 февраля.

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"Главной менеджеркой" оказалась киевлянка, которую завербовали во время поездок в Россию. Женщина сформировала агентурную сеть и ожидала дальнейших указаний.

За несколько месяцев до полномасштабного вторжения России агентура активизировалась на информационном поле. Они начали разгонять в соцсетях пророссийские видеоматериалы и публикации, создавали паблики, аккаунты, каналы и сообщества, которые широко тиражировали антиукраинские фейки, глорифицировали "русский мир" и призывали к захвату государственной власти в Украине.

В феврале женщина получила указание собрать разведданные об объектах и обороне Киева, а именно:

дислокацию/перемещение военнослужащих и техники ВСУ;

состояние защищенности военных объектов;

гражданские инфраструктурные объекты энергетики, транспорта, финансов, связи, здравоохранения и т.д.

Агентура оперативно приступила к сбору данных по районам. Подробные отчеты, фото и геолокацию объектов предатели пересылали по мессенджерам на телефонные номера российских мобильных операторов.

На данный момент организатор и двое агентов сообщены о подозрении. В суд также направлен обвинительный акт в отношении еще одного предателя.

Напомним, ночью российская армия нанесла ракетный удар по одной из общин Вышгородского района Киевской области. Зафиксировано два прилета.

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