Консультативная миссия ЕС возобновила работу в Киеве

Консультативная миссия ЕС в Украине вернулась в главный офис в столице.

Консультативная миссия Евросоюза в Украине (КМЕС) вернулась в штаб-квартиру в Киеве.

Об этом сообщается на сайте КМЕС.

"Будучи вынужденной эвакуироваться из Киева и всех региональных представительств в связи с полномасштабным вторжением России 24 февраля, КМЕС возвращается в Киев. Это уже сделали несколько посольств и организаций стран-членов ЕС, демонстрируя тем самым всеобъемлющую поддержку и преданность Украине", — говорится в сообщении.

Первая группа советников, в состав которой вошли как международные, так и украинские специалисты, проведет анализ потребностей ключевых партнеров КМЕС.

"По результатам оценки и при благоприятной ситуации безопасности, Миссия планирует постепенно в течение лета увеличивать присутствие в Украине", — сообщает КМЕС.

В связи с тем, что обновленный мандат КМЕС предусматривает предоставление консультации по расследованию международных и военных преступлений, в первую группу командированных в Киев экспертов вошли, в частности, советники по вопросам уголовных расследований, которые будут сотрудничать с Офисом Генерального прокурора Украины (ОГП).

В декабре 2014 года была создана Консультативная миссия ЕС «Украина», из Европы в Украину прибыли международные эксперты, готовые предоставлять консультации, среди прочего, по вопросам безопасности, деятельности полиции, органов судопроизводства, прокуратуры, а также противодействия коррупции и обеспечения прав человека.

Миссия оказывает поддержку государственным органам Украины в последовательном реформировании сектора гражданской безопасности путем стратегических консультаций и практической поддержки мер по реформированию в соответствии со стандартами ЕС и международными принципами надлежащего управления и соблюдения прав человека.

Напомним, в Киеве возобновили работу уже около четырех десятков посольств.

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