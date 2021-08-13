Конституцию Пилипа Орлика будут демонстрировать в Софии Киевской до 14 ноября

Конституция Пилипа Орлика (1710) прибыла в Украину впервые за 311 лет со времени своего создания.

Доставленный в Украину оригинал Конституции Филиппа Орлика будет экспонироваться с 16 августа по 14 ноября 2021 года в Софийском соборе в Киеве.

Об этом сообщает Офис президента.

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"По инициативе президента Владимира Зеленского в Украину доставлен оригинал Конституции Филиппа Орлика для временного экспонирования в рамках празднования 30-й годовщины Независимости. Все желающие смогут увидеть этот исторический документ с 16 августа по 14 ноября 2021 в Софийском соборе в Киеве", — говорится в сообщении.

В ОП отметили, что Конституция Пилипа Орлика (1710) прибыла в Украину впервые за 311 лет со времени своего создания. Соответствующее задание Зеленский поставил министру иностранных дел Дмитрию Кулебе.

"Переговоры продолжались много месяцев, ведь шведская сторона была готова предоставлять только копии документа. Но благодаря упорной работе МИД, посольства Украины в Королевстве Швеция, Министерства культуры Национальный архив Швеции согласилось предоставить взаймы оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика", — отметили в ОП.

Как отмечается, этот документ считается одной из первых конституций Европы и фактически провозглашал в Украине независимую республику с протекторатом шведского короля вместо подданства царю, что было большим шагом вперед в политической мысли того времени. Также читайте Оригинал Конституции Орлика и булава Мазепы: как в Киеве готовятся встречать музейные раритеты из Швеции "Хотя реальной силы Конституция Пилипа Орлика так и не получила, поскольку была составлена на чужбине, а ее создатели не могли вернуться на родину, но в истории она осталась как оригинальная правовая достопримечательность, которая впервые в Европе обосновывает возможность существования парламентской демократической республики", — отметили в Офисе президента.

Там также отметили, что прибытие документа, который впервые провозглашал украинскую независимость, на территорию независимой и суверенной Украины стало еще одним шагом в восстановлении исторической преемственности Украины со времен Руси, казацкой державы, Украинской Народной Республики и по сей день. "Современная Украина воплощает стремления и мечты всех прошлых поколений борцов за независимость", — заявили в ОП.

Напомним

Конституция Пилипа Орлика была принята на казацкой раде в городе Бендеры в 1710 году. Тогда это была территория Османской империи. Казаки и старшины оказались там после неудачной для них Полтавской битвы. Конституция имеет преамбулу, 16 статей и присягу гетмана.

Конституция была составлена в двух экземплярах: на староукраинском и латинском языках. Написанная на латыни хранится в Национальном архиве Швеции. Документ на староукраинском хранится в Москве.

Новости Украины: оригинал Конституции Пилипа Орлика уже прибыл в Киев

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